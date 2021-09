Liam Gallagher, paura per l'ex Oasis: cade dall'elicottero e si ferisce al volto

Liam Gallagher, paura per l'ex Oasis: il cantautore britannico ha riportato diverse ferite al volto, dopo essere caduto da un elicottero.

So check this out I fell out the helicopter last night you couldn’t rite it all good who said RnR is dead Keith moon eat your drum skin out C’mon you know LG x pic.twitter.com/MSVR1C6EXk

— Liam Gallagher (@liamgallagher) September 18, 2021