Laura Pausini senza freni: «Mai più a Sanremo in gara, per me il Festival non è come andare al Grammy...»

Tre concerti in 24 ore. Laura Pausini ha celebrato così i suoi 30 anni di carriera. Da New York a Madrid, fino a Milano, in questi tre luoghi la cantante ha consacrato il suo successo, esploso esattamente nella stessa data della sua vittoria a Sanremo Giovani, avvenuta il 27 febbraio 1993. In un’intervista a Il Corriere della Sera, Laura ha messo in discussione della possibilità di tornare in gara al Festival di Sanremo. «Rispetto la decisione dei miei colleghi di andare in gara, dopo averlo vinto e con una carriera importante alle spalle. Io non ho questo coraggio e per me il Festival non è come andare al Grammy, è un’altra cosa».

La cantante mette in discussione il fatto di tornare sul palco dell'Ariston dopo anni e anni di carriera. «Sono coraggiosi i colleghi che si sono messi in gara, dopo aver costruito una storia con un pubblico che ti ha portato avanti. Io però la vedo in maniera diversa e quando parlo con loro dico che non sono d’accordo perché per me bisogna rispettare quello che è stato creato insieme al pubblico, va rispettata la gerarchia. Ma è il mio punto di vista». Ed è per questo che ha dichiarato di non aver intenzione di tornare a gareggiare al Festival dove si mettrebbe in gara con insieme a tanti altri artisti emergenti.

Ma non solo da cantante in gara, Laura ha anche escluso di partecipare alla kermesse canora nelle vesti di conduttrice: «Tutti si aspetterebbero da me che un giorno prenda la direzione del Festival o che lo conduca. No, non me la sento. Non potrei essere distaccata da quelle decisioni, soprattutto se dovesse capitarmi di avere degli amici che vogliono andarci. Detto onestamente, non saprei come gestirla. E poi con Festival così di successo, può capitare che ce ne sarà uno che andrà leggermente meno bene e non sono così sicura di me per affrontare anche questa ipotesi».

