Il Volo, rivelazione a Michelle Impossible: «Ci sono periodi in cui non vuoi vederli...»

Michelle Impossible: riparte lo show. Torna in pista Michelle Hunziker, la svizzera più nota d'Italia, che è in onda con la seconda puntata del suo one woman show. Ad aprire il ricco parterre di ospiti è il gruppo musicale Il Volo che, entra omaggiando la padrona di casa con la canzone "Michelle ma belle": «Con te il nostro primo debutto internazionale» dicono i tre tenori, raccontando l'incontro con Michelle quando si sono esibiti nel suo programma tedesco, 14 anni fa.

Il racconto

Tra tour, concerti, esibizioni e album, il trio Il Volo è diventato tra i più noti d'Italia. Ma gli esordi in Italia sono stati difficili: «Abbiamo cantato molto spesso all'estero prima di affermarci in Italia» rivela il trio a Michelle.

La performance

La padrona di casa accoglie i tre tenori sulle scale della sua scenografia, facendoli raccontare e rivelare anche i segreti del loro successo e della loro amicizia che non tutti sanno. E, tra loro, non sono mancati neanche screzi. «Ci sono periodi in cui vuoi allontanarti, vuoi non vederli, uscire con altri. Fa parte dell'essere gruppo» rivela Ignazio che per un periodo è stato lontano dai suoi compagni, per poi ritrovarli e riunirsi ancora più forti di prima.

