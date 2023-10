Mistero Highsnob: «Lascio la musica», poi annuncia il nuovo singolo. Crisi vera o scelta di marketing?

di Redazione web

Un mistero che, sicuramente, monopolizzerà i pensieri di tanti fan: ieri, il cantante Highsnob, al secolo Michele Matera, ha pubblicato su Instagram quello che sembrava un commiato, almeno dal suo nome d'arte se non dal mondo musicale. Ma oggi, dallo stesso account, ha lanciato l'annuncio di un nuovo singolo, 'Chaos', che uscirà il 20 ottobre.

Il cantante aveva scritto: «Mi dispiace, amici cari e non, ma la musica di Mike è finita. Ormai è passato troppo tempo e troppe cause/cose hanno resto la situazione insostenibile a tal punto che ho dovuto con molta sofferenza prendere una decisione. So di non lasciare un bel messaggio, ma non ho più le forze per lottare, e so che presto vi dimenticherete definitivamente di me. Ho perso una lunga battaglia legale per i diritti della mia musica e a partire da oggi, nel giro di poco più di un mese, la mia musica verrà ritirata da tutti gli stores digitali e di fatto l' Highsnob di 'Harley Quinn', 'La miglior vendettà, 'Abbia cura di tè, ecc. non esisterà più. Salvatevi la musica se vi va, scaricatela da tutti i portali in cui si trova in questo momento, spero di mancarvi almeno un pò in realtà, almeno quanto voi mancherete a me, Questo ha deciso l'universo per me e ne prendo atto. Voi non smettete di sognare come sto facendo io oggi perché c'è sempre una spiegazione per tutto. La mia ancora non la sapete, e forse nemmeno io. Mi dispiace tanto, vi voglio bene».

Ma l'incredulità e il sospetto dei fan hanno lasciato presto il posto a commenti sulla montatura pubblicitaria, quando oggi, sullo stesso profilo, nelle storie è apparso un altro lungo messaggio: «Poco tempo fa sono svenuto in piena notte.

Nel lungo post, il rapper prosegue raccontando che il rischio di morire gli aveva fatto venire l'idea di provare a sparire: «Il messaggio che ho scritto ieri non è vero, è una finzione, la mia musica non verrà ritirata, ma l'amore che ha generato quello che ho scritto no, quello non è finto e anche gli hater piu incalliti mi hanno mostrato affetto ieri e di questo non posso che esserne felice. Vi chiedo scusa se vi ho fatto preoccupare, ma grazie per l'amore enorme che mi avete mandato. Amici, fan, big, colleghi, sappiate che avevo bisogno di questo, avevo bisogno di sentire la vostra energia, canterei con voi per 10 ore di fila adesso. Pagherò pegno rispondendo ad ognuno di voi che ha speso un secondo del suo tempo per starmi vicino. Con amore».

Poco dopo, sempre sul profilo Istagram, è comparso un video in cui, un irriconoscibile Highsnob con la testa trasformata in un cuore bianco, lancia il nuovo singolo 'Chaos', mentre una voce fuori campo sembra denigrarlo: «Highsnob è ancora un fallito. È un impostore. È un ladro di canzoni con le quali entra anche a Sanremo. è un rapper finito nel dimenticatoio. un artista che non vale un cazzo. uno alla disperata ricerca di attenzioni. è un tipo da manicomio. Dieci anni di lavoro per dieci minuti di gloria, Mike. come ti fa sentire questo adesso, dimmelo! Non fare mai una domanda se hai paura della risposta. quello che è normale per il ragno, resterà chaos per la mosca». Il passaggio su Sanremo, si riferisce all'edizione 2022, quando Highsnob partecipò in coppia con la cantante Hu con il brano 'Abbi cura di te'.

Per quel brano Highsnob fu accusato di plagio dal rapper Junior Cally che dedicò l'istant song Caro Mikè alla rivendicazione della proprietà intellettuale del pezzo sanremese, che rimase regolarmente in gara. Anche allora il pubblico si divise tra chi sospettò la montatura pubblicitaria e chi archiviò il caso come un episodio di 'dissing', tanto in voga tra i rapper.

