Trapper arrestato a Milano, ha picchiato un 16enne fino a fargli perdere conoscenza

Due minori arrestati a Milano per tentata rapina in concorso e lesioni nei confronti di un 16enne, fra cui il trapper di San Siro noto con il nickname di 'Vegeta_Grr'. Lunedì mattina i carabinieri della Compagnia di Milano - Porta Magenta hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale per i Minorenni di Milano nei confronti di due dei tre ragazzi, all'epoca dei fatti minori (7 gennaio 2023), che hanno aggredito un adolescente di origini egiziane alle 22.30 di sera vicino alla fermata della metropolitana di Segesta.

Obiettivo era derubare la vittima di portafogli e cellulare ma di fronte alla sua reazione i tre complici lo hanno preso a calci e pugni fino a fargli perdere conoscenza e provocandogli un trauma cranico.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Agosto 2023, 14:18

