Harry Styles quanto quadagna: «Più ricco di Adele e Dua Lipa». E lui è in studio per registrare il nuovo album

Harry Styles è la star più ricca della Gran Bretagna. L'ex idolo degli One Direction durante lo scorso anno è riuscito a portare a casa più di 2 milioni di sterline a settimana. Delle entrate che nessuna celebrità è riuscita a ottenere prima dei trent'anni, facendo stabilire al ricciolino più amato in Inghilterra un vero e proprio record. L'indiscrezione è arrivata dal Sun, che ha spiegato come il cantante abbia superato i guadagni di altre artiste britanniche come Dua Alipa e Adele, il cui patrimonio sfiora circa i 70 milioni di sterline.

L'anno d'oro

Secondo il report realizzato dalla Companies House, il registro delle imprese d'Inghilterra, Harry Styles ha guadagnato circa 72 milioni di sterline soltanto con la vendita dei biglietti per i concerti, con ulteriori 30,6 milioni di sterline ottenute invece dall'acquisto del merchandise.

Un successo, questo, non solo dovuto ai suoi concerti, ma anche ai suoi album, che per diversi mesi sono rimasti nelle top ten delle classifiche inglesi. L'ultimo, pubblicato nel 2022 e dal titolo Harry's House, è rimasto in cima alle classifiche della Gran Bretagna per oltre sei settimane. Così anche il singolo As It Was, numero uno negli States per quindici settimane consecutive.

Una fabbrica quella di Harry che sembrerebbe non volersi fermare perché, il mese scorso, l'ex cantante degli One Direction è stato avvistato in studio per registrare il suo nuovo album, la cui data di uscita è ancora sconosciuta.

