TikTok, addio alla musica di Taylor Swift, Harry Styles e Drake. L'etichetta Universal attacca: «Pagamenti inadeguati»

TikTok è stato messo a tacere. Si fa per dire, ma tantissime canzoni di artisti del calibro di Drake, Harry Styles e Taylor Swift non si potranno più usare come sottofondo dei video sulla piattaforma social. La causa? La guerra tra TikTok e Universal Music Group (UMG), che ha portato alla rimozione di brani musicali dell'etichetta dalla popolare app cinese.

Le trattative per il rinnovo delle licenze tra TikTok e UMG si sono interrotte (dopo che il precedente accordo è scaduto il 31 gennaio) e martedì scorso il gigante discografico ha pubblicato una lettera aperta accusando TikTok di «offrire pagamenti inadeguati» e di consentire l'abbondanza di registrazioni generate da intelligenza artificiale sulla piattaforma, minando così le royalties per gli artisti reali, riporta il New York Times.