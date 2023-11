Harry Styles sconvolge i fan con il suo nuovo look: addio ricci

di Alessia Di Fiore

Harry Styles cambia look e dice addio ai famosi ricci che lo caratterizzavano, è stato infatti avvistato a un concerto a Las Vegas, in compagnia della sua nuova fidanzata, con i capelli completamente rasati a zero.

La coppia ha assistito al concerto degli U2, quando qualcuno tra il pubblico ha riconosciuto la star che si mimetizzava tra i fan, Harry infatti indossava una semplice t-shirt, una scelta di stile molto inconsueta considerando che il cantante è solito indossare look molto estrosi.

Cosa sarà successo a Harry?

Vale anche per le celebrità il detto « se una persona cambia taglio di capelli significa che sta per cambiare partner»?

Fatto sta che l'ex membro dei One direction onsi è ancora espresso in merito al suo cambiamento, ma i fan non hanno esitato a esprimere i loro giudizi:

«Perché qualcuno dovrebbe tagliare i propri bellissimi capelli ricci PERCHÉ e se questa persona è Harry Styles PERCHÉ DIAVOLO? Ha perso la testa???????????????», scrive qualcuno, evidentemente molto turbato dalla cosa.

Altri fan invece hanno manifestato la loro approvazione definendo Harry fantastico qualsiasi sia la sua capigliatura.

