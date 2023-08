Harry Styles dona in beneficenza oltre 6milioni di euro ricavati dal "Love on tour"

di Redazione web

Nelle sue canzoni canta l'amore e il suo inno è "Treat people with kindness" (tratta le persone con gentilezza), ma Harry Styles non si è limitato solo ad essere gentile ed educato. L'ex cantante degli One Direction ha donato oltre 6 milioni di euro in beneficenza, dai ricavati del tour e i fan non potrebbero essere più fieri di così. Tra gli enti che hanno beneficiato della donazione, ci sono: Save the Children, CARE, Planned Parenthood, Black Minds e St. John's Home.

Love on Tour (Harry Styles tour) raised over $6.5 million for charity partners worldwide, including Choose Love, Planned Parenthood, Save the Children and many more listed below. pic.twitter.com/qAhlo1PkCJ — HS (@thehrrycore) July 31, 2023

Love on tour, il ricavato

Harry Styles ha dimostrato, ancora una volta, di essere un artista molto umile, che, nonostante il successo non si è montato la testa, bensì usa la sua popolarità per fare del bene. Dopo 173 date in tutto il mondo, il "Love on Tour" di Harry Styles si è concluso il 22 luglio davanti a una folla di 100.000 persone a Reggio Emilia, a Campovolo.

Il tour mondiale, partito il 4 settembre 2021, ha visto Harry esibirsi davanti a più di 5 milioni di fan in tutto il mondo, dal Nord e Sud America, Regno Unito, Europa, fino all'Australia ed è il quarto tour con il maggior incasso di tutti i tempi.

Un successo dopo l'altro per Mr. Styles e i fan non vedono già l'ora che torni sul palco con un nuovo album.

