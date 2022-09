Giovanni Allevi e il tumore, il messaggio su Instagram: «La speranza ha effetti fisici positivi sulle cellule»

Giovanni Allevi torna a parlare della sua malattia e del suo dolore. Il cantante ha scoperto recentemente di avere un mieloma e da allora ha voluto condividere con i sui followers sui social il percorso verso quella che spera sia una veloce guarigione. Allevi non ha voluto nascondere gli aspetti più brutti della sua malattia, tra i quali il forte dolore fisico che lo coglie.

Leggi anche> Malore e dolori allo stomaco mentre è in vacanza con la moglie, Daniel rischia di morire per una brutta infezione

Leggi anche > Malore durante la serata con il fidanzato, 19enne non può più camminare e parlare

Giovanni non ha mai nascosto nemmeno i suoi timori e nel suo ultimo post ha deciso di parlare a cuore aperto, ancora una volta: «Cosa sto imparando in questi mesi di dolore fisico e mentale? Che le parole sono dei potenti farmaci, che la speranza ha effetti fisici positivi sulle cellule». Le sue parole fanno da didascalia a una sua immagine a letto, rivolto verso la finestra. «Platone lo aveva già intuito e oggi le moderne neuroscienze lo confermano. Per questo in ogni circostanza, dobbiamo scegliere cosa dirci ed essere consapevoli dell'enorme potenziale che abbiamo», prosegue, cercando di lanciare un messaggio di speranza a chi sta nelle sue condizioni.

Il pianista ha scoperto la malattia prima dell'estate, annunciando che avrebbe annullato il suo tour estivo del 2022 per concentrasri sulla sua salute. Il percorso non è facile, ma Giovanni ha sempre trovato la speranza e ha sempre cercato di farsi forza, arrivando anche a definire il suono del nome della malattia che lo ha colpito dolce, sottolineandone il contrasto con il dolore fisico che gli provoca.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Settembre 2022, 13:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA