Franco Battiato morto a 76 anni. La musica italiana in lutto per il Maestro

Franco Battiato è morto nella notte. Il cantautore siciliano era nato il 23 marzo 1945 a Riposto, allora Ionia, in provincia di Catania. Lutto nel mondo della musica per una delle sue personalità più eclettiche: non solo cantautore ma anche compositore, musicista, regista e pittore. Il "Maestro", appellativo che aveva sempre rifiutato in vita, si è spento nella sua casa di Milo in cui si era ritirato. Ne dà notizia la famiglia spiegando che «le esequie si terranno in forma strettamente privata. La famiglia ringrazia tutti per le innumerevoli testimonianze di affetto ricevute».

Franco Battiato ha spaziato tra una grande quantità di generi, dalla musica pop a quella colta, toccando momenti di avanguardia e raggiungendo una grande popolarità.

A lanciare il primo tweet della triste notizia è stato Antonio Spadaro, attuale direttore della rivista La Civiltà Cattolica. “E guarirai da tutte le malattie Perché sei un essere speciale Ed io, avrò cura di te. Ciao, Franco Battiato“.

