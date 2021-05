Franco Battiato, l'Italia piange il Maestro. Da Franceschini a Meloni: «Avremo cura di te»

La morte di Franco Battiato ha commosso tutto il mondo della musica, ma non solo. Sono tanti i personaggi famosi che hanno voluto ricordarlo e salutarlo nel giorno della sua scomparsa. Tanti esponenti del mondo musicale, dello spettacolo ma anche della politica.

L'ex premier Matteo Renzi ha scritto su Twitter un messaggio di cordoglio: «Non ci sono parole per ricordare chi, con parole e musica, ha emozionato e commosso intere generazioni. Addio Maestro #Battiato», così come lo hanno fatto l'onorevole Giorgia Meloni: «L'Italia si inchina alla vita, all'opera di Franco #Battiato. A Dio Maestro» e il capo del PD Enrico Letta: «“Io avrò cura di te”. Per me la più bella con le parole più semplici e più potenti. Grazie di tutte le emozioni che ci hai dato. #Battiato #FrancoBattiato».

«Ci la lasciato un Maestro. Uno dei più grandi della canzone d'autore italiana. Unico, inimitabile sempre alla ricerca di espressioni artistiche nuove. Lascia una eredità perenne». Così ha scritto anche il ministro della Cultura, Dario Franceschini, rende omaggio al cantautore malato da tempo. Sempre dal mondo della politica, l'ultimo saluto arriva anche da Matteo Salvini: «Perché sei un essere speciale ed io, avrò cura di te...” Una preghiera, un ricordo e una canzone per il grande Maestro, Franco #Battiato» e da Antonio Tajani: «Seduto sotto un albero a meditare/ mi vedevo immobile danzare con il tempo/ come un filo d'erba/ che si inchina alla brezza di maggio/ o alle sue intemperie». Ci lascia #FrancoBattiato, un filosofo, un uomo libero che non si è mai piegato alle mode. Riposa in pace Maestro».

Ma ancora: «Oggi è una giornata davvero molto triste, perché ci lascia uno dei più grandi artisti della musica e della cultura italiana. Franco Battiato non è stato solo un cantautore immenso, ma un artista a tutto tondo capace di essere sempre avanti a tutti e di rendere la sperimentazione e la ricerca artistica i valori assoluti della propria produzione. Addio Maestro Franco Battiato, la tua arte resterà immortale e da oggi, ancora di più, ti verremo a cercare». Così le esponenti del MoVimento 5 Stelle in commissione cultura al Senato. Un pensiero arriva anche dall'ex premier Conte che su Twitter scrive: «E il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire. Ciao Maestro #Battiato». Anche il presidente della Regione Lazio, Zingaretti ha voluto salutare l'artista: «#Battiato ha emozionato come pochi altri artisti. Buon viaggio, Maestro».

Oltre ai personaggi politici tanti sono stati quelli del mondo dello spettacolo che lo hanno ricordato con messaggi social, come il celebre dj Linus che lo omaggia con una foto di una vecchia ospitata in radio, l'attore Paolo Ruffini che lo saluta con alcune righe di una delle sue celebri canzoni, la cura. Tra i colleghi lo ricorda con commozione Fiorella Mannoia che sulla pagina Instagram mostra un suo concerto: «Ci hai insegnato nuove prospettive, altri entusiasmi, centri di gravità, movimenti del dare, compassione per la Patria...Sei un essere speciale Maestro Battiato, e noi tutti avremo cura di te». Si unisce al coro Marco Mengoni che su Twitter scrive: «Che grande tristezza. Sono senza parole. #Battiato».

Anche Vladimir Luxuria ha dedicato un pensiero al maestro: «Quando non ho visto una sua intervista o un suo messaggio dopo la morte di Milva avevo già capito che stava molto male. Grazie delle belle canzoni che hai scritto e cantato, delle contaminazioni di generi e linguaggio, di aver sempre osato e sperimentato. #battiato». A lei si unisce Simona Ventura: «Se ne va il più grande poeta contemporaneo. Dopo tante sofferenze , che la terra ti sia lieve #Battiato». «Caro Franco, come faremo senza di te nessuno lo sa», scrive Tiziano Fero addolorato.

