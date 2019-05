Eurovision 2019 al via, per l'Italia c'è Mahmood

Ballando, Marco Leonardi si dichiara a Mia Gabusi e tenta di baciarla: lei reagisce così​

Domenica 12 Maggio 2019, 12:42

Mancano poco più di 48 ore alla partenza ufficiale dell', che quest'anno si terrà a, grazie alla vittoria israeliana dello scorso anno. Si comincia infatti martedì, con l'che ovviamente sarà rappresentata dal vincitore del Festival di Sanremo,. Il 26enne cantante milanese porterà in gara una versione ad hoc del brano Soldi, che gli ha permesso di vincere la kermesse sanremese e di spopolare in classifica.Non manca un minimo di preoccupazione per le condizioni di salute del nostro, che era approdato a Tel Aviv ancora febbricitante, alle prese coi postumi di una influenza. L'ipotesi di forfait è stata però scongiurata e col passare delle ore le condizioni di salute migliorano, come dimostrano anche i progressi durante le prove in vista delle prime serate.L'evento, condotto tra gli altri anche dalla top model, vedrà 41 diversi paesi in gara, dopo il ritiro di Andorra, Bosnia, Bulgaria, Lussemburgo, Slovacchia e Turchia. Lo riporta l'AdnKronos . L'durerà tre giorni, con fasi ad eliminazione diretta: i primi due giorni saranno dedicati alle semifinali, l'ultimo alle finali (a cui accedono direttamente Italia, Francia, Germania, Israele, Regno Unito e Spagna). Questo il calendario: prima semifinale il 14 maggio, seconda semifinale il 16 maggio, finali il 18 maggio.