Elettra Lamborghini, senza trucco a Tokyo per l'anniversario di matrimonio: «Ecco quale è il mio punto debole»

Elettra Lamborghini (29 anni) e il dj olandese Afrojack si sono sposati nel 2020 e hanno da poco festeggiato l'anniversario del loro primo incontro, 5 anni fa. Un amore lontano dai social, ma che non smette di emozionare e far battere forte il cuore dei fan che seguono sempre molto attentamente la loro storia.

Per festeggiare al meglio, i due sono andati prima in una clinica detox, come lo scorso anno e, in seguito hanno preso un volo per Tokyo. Una volta rilassati nella camera d'hotel, Elettra ha confessato ai fan di non essere molto brava a truccarsi, anzi!

Elettra Lamborghini e il suo punto debole

Elettra Lamborghini si è mostrata senza trucco sui social per confidare ai suoi fan di non sapere minimamente come truccarsi. «Ho deciso che non mi truccherò mai più da sola in tutta la mia vita, a meno che non lo faccia il mio truccatore, perché non lo so fare», ha raccontato ai suoi fan la cantante di "Caramello".

«Ragazzi l'unica cosa contro il look senza trucco: mi fanno paura i miei occhi, senza ciglia (finte) sembrano quelli di un serpente», ha raccontato Elettra Lamborghini mentre ingrandiva la fotocamera sulle sue iridi verdi.

