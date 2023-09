Elettra Lamborghini: «Non mi sento né ricca né famosa. Mio marito? Per i 3 anni di nozze andiamo in un centro detox»

Di secondo nome si chiama Miura, come la celebre Lamborghini coupé del 1966. «Prima lo usavo, ora l'ho tolto, fa confusione. In famiglia abbiamo tutti il secondo nome di una macchina, sono nata così, non gli do peso, per me è come chiamarmi Francesca», ha raccontato Elettra Lamborghini, 29 anni, al Corriere della Sera. «Di persone che portano un cognome importante ce ne sono tantissime, non tutte riescono a fare quello che ho fatto io. Se il nonno fosse vivo credo che sarebbe fiero di me».

Elettra Lamborghini, il post sexy scatena gli hater: «Scendi dal piedistallo»

Elettra Lamborghini, compleanno del marito Afrojack con sorpresa: «Farei di tutto per renderti felice»