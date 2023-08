Dua Lipa e l'abito rosso trasparente da 1600 euro. I fan notano un dettaglio: «L'ha indossato prima lei»

di Redazione web

Dua Lipa si trova in Albania per «ricaricare i suoi cristalli», come ha scritto lei stessa nel suo ultimo post. La cantante ha origini albanesi e, durante le sue estati, non manca mai la tappa nella sua terra natia, dove trascorre alcuni giorni di totale relax con la sua famiglia, nel sud del paese, tra Saranda e Valona.

La principessa del pop fa sempre parlare per i suoi outfit mozzafiato e originali, come l'abito di Bottega Veneta, creato su misura per l'evento, ovvero la premiere del film Barbie, dove interpreta una sirena e ne canta la colonna sonora, "Dance the night away".

Nel suo ultimo post, tuttavia, i fan hanno notato un dettaglio che li ha lasciati senza parole.

L'abito rosso che divide le opinioni

Dua Lipa, nel suo ultimo post, ha indossato un abito rosso all’uncinetto con un effetto vedo e non-vedo di Blumarine, dal costo di 1650 euro.

I fan più attenti hanno notato un dettaglio molto interessante su quell'abito che li ha lasciati senza parole: l'avevano già visto qualche giorno fa sul profilo di Sara Hoxha, influencer e ballerina albanese, nonché fidanzata di Ledri Vula, cantante albanese ed ex fidanzato di Dua Lipa.

Le due ragazze hanno indossato lo stesso abito a distanza di pochi giorni: coicidenza o frecciatina? I fan non sanno rispondere perché durante una visita in Albania nel 2021, la cantante aveva incontrato Ledri e Sara, in compagnia della loro bambina Poem, e aveva scattato delle foto dolcissime.

Oggi Dua è fidanzata felicemente con Romain Gavras, regista francese, ma nel lontano 2016 ha avuto una breve frequentazione con il rapper albanese Ledri Vula, con cui è rimasta in buoni rapporti.

«Sono entrambe bellissime, ma a Dua Lipa sta tutto bene» ha commentato una fan, ma in molti non sanno proprio decidere.

