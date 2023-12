Dua Lipa svela il suo numero sui social: «Scrivetemi». Fan impazziti

di Redazione web

Dua Lipa è una delle star del momento. Pochi giorni fa, infatti, ha pubblicato il suo ultimo singolo (e successo) intitolato Houdini che è già virale sui social e molto ascoltato in radio. La popstar, poi, ha fatto parlare di sé anche per la fine della sua storia con il regista francese Romain Gravas e, in queste ultime ore, è sulla bocca di tutti perché ha condiviso il suo contatto su Twitter. Ecco cosa è successo.

Il numero di Dua Lipa su Twitter

Dua Lipa ha condiviso su Twitter il proprio numero di telefono o, almeno così sembra. Infatti, è ovvio che non sia il contatto personale della popstar ma, solamente, una qualche trovata geniale di marketing per fare aumentare "l'hype" intorno a lei. Alcuni utenti social, tuttavia, hanno tentato di scrivere o chiamare il numero che Dua Lipa ha postato sul web e a qualcuno non è arrivata risposta, mentre ad altri è stato dato il benvenuto nella community virtuale.

Come c'era da immaginarsi, il post ha riscosso moltissimo successo perché ha collezionato più di 104mila apprezzamenti e più di 22mila retweet.

I meme su Dua Lipa

I tantissimi utenti social che hanno commentato il tweet si sono scatenati anche con meme davvero esilaranti: immagini o gift che raccontano la probabile reazione di Dua Lipa alle migliaia di messaggi o la reazione di quando i suoi fan hanno letto il suo numero sui social.

Giovedì 7 Dicembre 2023

