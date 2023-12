Dua Lipa e Romain Gravas si sono lasciati: «Quando c'è la sua carriera di mezzo, non esiste di peggio»

di Redazione web

Dua Lipa e Romain Gravas si sono lasciati. La loro storia è arrivata al capolinea dopo otto mesi d'amore. La cantante inglese e il regista francese avevano ufficializzato la loro relazione sul red carpet del Festival del Cinema di Cannes e avevano stupito tutti per la grande differenza di età. In questo momento, però, sembrerebbe che Dua Lipa voglia solamente pensare alla sua carriera.

Dua Lipa e la fine della storia con Romain Gravas

Alcune voci molto vicine all'ormai ex coppia hanno fatto sapere il motivo principale per cui Dua Lipa e Romain Gravas si sarebbero lasciati. L'insider ha detto: «Hanno trascorso un’estate bellissima insieme ed erano affiatati, ma quando c’è di mezzo la sua carriera Dua mette tutto il resto da parte».

Infatti, qualche settimana fa la popstar ha presentato il suo nuovo singolo Houdini che sta già spopolando in radio e sui social. Per la canzone, Dua Lipa ha anche cambiato look perché si è tinta i capelli di rosso lasciando, quindi, da parte (almeno per un po') il suo classico colore corvino.

I commenti dei fan

I fan di Dua Lipa sono un po' dispiaciuti per la fine della relazione tra la loro idola e il regista francese perché pensavano che, finalmente, avesse trovato un uomo maturo e all'altezza della sua popolarità.

