Dua Lipa e Romain Gravas fanno sul serio: lei lo ha presentato in famiglia

Dua Lipa e Romain Gravas fanno davvero sul serio: la popstar e il regista francese fanno ormai coppia fissa dall'inizio dell'anno e se, inizialmente, tendevano a nascondere la loro relazione, ora, invece, si mostrano più innamorati che mai sui social e in pubblico. In questo momento, la coppia si trova in vacanza a Ibiza, Spagna, dove è stata pizzicata in compagnia dei genitori di Dua: la cantante ha presentato loro il fidanzato.

Dua Lipa e le presentazioni in famiglia

Dua Lipa, 28 anni, Romain Gravas, 42 anni, i due sono più innamorati che mai e lo vogliono dimostrare a tutti. Prima gli scatti bollenti ma anche teneri su Instagram, poi, le uscite in barca oppure notturne e, infine, la cena insieme alla famiglia della cantante. L'artista, infatti, ha deciso che era arrivato il momento di presentare il fidanzato a mamma Anesa e a papà Dukagjin, nonché ai fratelli minori Rina e Gjin. Dua Lipa è stata pizzicata dai paparazzi mentre con Romain raggiungeva il ristorante dove ad aspettarla c'erano i genitori: la cantante indossava un vestito corto bianco e sexy e capelli rigorosamente sciolti. Il compagno, invece, sfoggiava un look più casual: camicia verde scuro e pantaloni bianchi. Stando alle foto pubblicate dal Daily Mail, la popstar e il regista hanno trascorso una serata molto tranquilla chiacchierando in famiglia.

La storia tra Dua Lipa e Romain Gravas

La storia tra Dua Lipa e Romain Gravas va avanti da qualche mese ma i due hanno ufficializzato la loro relazione solamente in occasione del Festival del Cinema di Cannes a maggio. Una fonte vicina alla coppia ha rivelato al The Sun: «Dua e Romain si conoscono da diversi mesi. Si sono divertiti a passare del tempo insieme e a frequentarsi. I due si sono incontrati in ambienti ristretti più volte e hanno molto in comune. Dua sa quanto sia importante trovare qualcuno che capisca il suo settore e sente che Romain la capisce perfettamente. Sono entrambi persone davvero creative».

