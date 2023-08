Dua Lipa compie 28 anni e l'outfit per la festa è super sexy. I fan: «Semplicemente una Dea»

di Redazione web

Dua Lipa, proprio oggi, martedì 22 agosto, compie 28 anni e, nel suo profilo Instagram, ha postato le foto del suo outfit sexy per la festa. La cantante inglese di origine albanese è una delle popstar più note, seguite e apprezzate del mondo e il suo profilo Instagram parla chiaro: è seguita da quasi 89 milioni di follower. Nonostante la fama, l'artista ha sempre cercato di rimanere semplice e di circondarsi di amici veri e fidati che sono sempre con lei durante i tour o gli eventi ai quali partecipa. Comunque sia, Dua Lipa arriva a questo importante traguardo con grandi soddisfazioni e gioie alle spalle: il 2023 è stato un anno davvero meraviglioso per lei.

Il compleanno di Dua Lipa

Dua Lipa ha festeggiato il suo 28esimo compleanno nelle ore scorse e sul proprio profilo Instagram ha pubblicato il suo sexy outfit: coprispalle rosso fiammante, reggiseno Gucci e pantaloni a vita bassa lilla. Il curioso accostamento di colori mette in risalto le forme mozzafiato della popstar che, a detta dei suoi fan, ogni anno che passa diventa sempre più bella. Qualcuno ha commentato: «Semplicemente una Dea». Dua Lipa ha passato la notte del suo compleanno con i suoi amici più cari e con loro ha brindato a un 2023 davvero splendido. Quest'anno, infatti, oltre ad avere scalato le classifiche con il suo singolo (e colonna sonora del fortunato film Barbie) "Dance The Night", che è anche candidato alla vittoria del premio VMA di MTV nella categoria "migliore canzone pop", ha anche esordito come stilista presentando la sua prima linea di moda "La Vacanza", co-firmata con Donatella Versace. Inoltre, Dua Lipa accoglie i suoi 28 anni con un nuovo amore al suo fianco.

Il nuovo amore di Dua Lipa

Il 2023 ha portato a Dua Lipa anche un nuovo amore. Dopo la fine della relazione (durata quattro anni) con il modello Anwar Hadid, la popstar fa ora coppia fissa con il regista francese classe 1981, Romain Gravas. I due sono fidanzati da qualche mese ed hanno ufficializzato la loro storia presentadosi mano nella mano sul red carpet del Festival del Cinema di Cannes.

