Carl Brave si ritrova in mezzo a una festa di addio al nubilato: «Fortunato chi ti sposa»

Carl Brave, nelle scorse ore, ha voluto sorprendere i suoi fan a Roma con un conerto a sorpresa che si è tenuto a Piazza Trilussa. Il cantante romano, che recentemente ha lanciato il suo nuovo album intitolato "Migrazione", si è esibito sulle note dei suoi brani più celebri e, ad ascoltarlo c'era anche una futura sposa che stava festeggiando con le amiche il suo addio al nubilato. Il siparietto che si è creato con Carl Brave ha fatto sorridere tutti i presenti e i video hanno fatto il giro del web.

Carl Brave e la futura sposa

Mentre Carl Brave si stava esibendo cantando alcuni dei suoi brani più famosi, si è accorto che tra la folla che lo stava ascoltando c'era anche una ragazza con la coroncina da sposa. Il cantante l'ha notata e l'ha subito chiamata in mezzo al cerchio che si era creato, lei, ovviamente, ha cercato di dileguarsi e dopo che Carl Brave le ha detto: «Ma ndo vai?», l'ha presa per mano e l'ha portata con sé. La ragazza, un po' in imbarazzo, si è piano piano lasciata andare e i due hanno ballato insieme sopra una delle hit di Carl Brave, ovvero "Posso" (eseguita insieme a Max Gazzè).

Il nuovo album di Carl Brave

Il nuovo album di Carl Brave si intitola "Migrazione" e racconta la sua città: Roma. In un'intervista rilasciata a Leggo, il cantante aveva detto: «In questi due anni ho viaggiato tantissimo. Ho girato il mondo a caccia di nuove sonorità, sound nuovi e nuovi strumenti. Sono stato in Giappone, Spagna, Marocco. E poi quando sono tornato a Roma è esplosa questa canzone. Perché, aho, bella Tokyo, bella Barcellona, ma Roma non si batte».

