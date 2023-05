Roma-Siviglia, Carl Brave e Noemi: «Mourinho è il Re. Daje giallorossi daje» Articolo nello speciale di Leggo

di Claudio Fabretti

Noemi e Carl Brave, un tandem di tifosi romanisti speciali, uniti dalla musica e dalla passione per i colori giallorossi. Tutto è iniziato quasi per caso, ora i due sono una presenza fissa tra gli spalti dell’Olimpico per tifare Dybala e compagni. «È salita questa passione insieme a Noemi - ha raccontato Carl Brave a Leggo - Con lei andiamo allo stadio insieme. È molto emozionante vedere tutte quelle persone tifare e soffrire insieme per una maglia. Un senso di appartenenza che ti fomenta».

Grande tifosa giallorossa, Noemi, dopo essersi esaltata per l’arrivo di José Mourinho sulla panchina della Roma, non ha nascosto il proprio entusiasmo per l’arrivo di Paulo Dybala, con un post pubblicato su Twitter: «Io oggi di nuovo così», ha scritto Noemi pubblicando anche una sua foto allo stadio.



Noemi e Carl Brave sono stati anche protagonisti di una applaudita performance live allo stadio Olimpico, lo scorso 21 marzo, in occasione della notte di Roma-Barcellona di Women Champions League, quando hanno eseguito alcuni brani del loro repertorio.

Noemi e Carl Brave erano in tribuna all’Olimpico con sciarpa giallorossa d’ordinanza anche durante il recente match di campionato Roma-Salernitana, finito 2-2.



Carl Brave ha poi confidato la sua passione smisurata per il tecnico giallorosso Josè Mourinho: «Un grande, “the king”. Non l’ho mai incontrato, mi piacerebbe tanto. Quasi quasi lo invito al mio prossimo concerto, certo non ce lo vedo tanto a cantare “Lieto Fine”». Ed è proprio l’epilogo che si aspettano, ora, tutti i tifosi romanisti.

