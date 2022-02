Britney Spears, accordo da 15 milioni per scrivere un libro sulla propria vita

Britney Spears volta pagina. Dopo essersi affrancata dalla tutela legale del padre Jamie grazie a una sentenza della Corte suprema di Los Angeles, la pop star ricomincia a vivere e il nuovo capitolo della sua vita la vedrà alle prese con la stesura della sua autobiografia.

La storia di Britney Spears in un libro

Proprio così. Alla luce degli ultimi sviluppi della sua personale vicenda, la casa editrice Simon & Schuster pagherà 15 milioni di dollari in cambio dei diritti di pubblicazione del libro che Britney Spears scriverà sulla propria vita pubblica e privata.

È innegabile che la vicenda personale della cantante negli ultimi anni abbia acceso l'interesse del pubblico. Basti pensare alla mobilitazione spontanea nei suoi confronti da parte di milioni di fan in tutto il mondo, dopo che iniziò a circolare la notizia secondo cui la celeb sarebbe stata costretta dal padre ad assumere farmaci e a farsi ricoverare contro la propria volontà.

Attraverso il movimento #FreeBritney, supportato da celebrità del calibro di Miley Cyrus, Cher e Paris Hilton, il pubblico ha cercato di dare voce alla Spears, lottando affinché la sua causa non rimanesse inascoltata. Fino allo scorso settembre, quando la giudice della Corte suprema di Los Angeles, Brenda J. Penny, ha deciso di sospendere Jamie Spears dal ruolo di tutore legale della figlia.

Il mese scorso la pop star ha ricevuto una lettera da parte del Congresso degli Stati Uniti che la invita a raccontare di persona la sua vicenda e «descrivere con le proprie parole come ha ottenuto giustizia». Un riconoscimento che Britney Spears ha molto apprezzato, come ha spiegato lei stessa sui social – «mi sento ascoltata e valorizzata per la prima volta nella mia vita» –, e che potrebbe averla convinta a mettere per iscritto la propria storia.

