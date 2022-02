Gf Vip, furia Katia Ricciarelli contro Alex Belli: «Se andiamo fuori ti faccio un cu*o così». Ovazione sui social

Gf Vip, la furia di Katia Ricciarelli contro Alex Belli: «Se andiamo fuori ti faccio un cu*o così». Ovazione sui social. Dopo il bacio tra Delia e Soleil, la soprano si è scagliata duramente contro l'attore e la moglie ed è andata in protezione verso la Sorge. E durante la diretta di lunedì sera non gliel'ha di certo mandate a dire.

Pur contestando il comportamento di Soleil soprattutto dopo il bacio con Delia, Katia Ricciarelli non ha fatto mistero di voler proteggere l'influencer dalla coppia Belli - Duran.

Durante la diretta di lunedì sera proprio la Ricciaelli ha avuto uno scontro molto duro con Alex Belli. «Io voglio bene a Soleil - dice la Ricciarelli - ma c'è caduta come una pera cotta». La soprano poi si è scagliata duramente contro Alex accusandolo di esibizionismo: «Sei venuto per prendere tua moglie e ancora dobbiamo vedere queste cose? Se non fossimo in tv ti dare una sberla. Io non amo quelli che esibiscono l'amore. Avete intortato questa ragazza, avete fatto mezzora di baci con tua moglie, non ce la fai a fregarmi».

Per la Ricciarelli la colpa è di tutti e tre ma Soleil è la meno colpevole «Alex Belli, amore dagli occhi azzurri che a me non mi incanti, perché non mi dai la mano e andiamo fuori attraverso la porta rossa? Ti faccio un c**o così». Espressione che ha fatto esplodere non solo lo studio in un forte applauso, ma anche sui social sono apparsi numerosi tweet di apprezamento per la soprano.

Alex Belli che riesce nell’impossibile missione di farmi dare ragione a Katia #GFvip — g (@scusiprof) February 21, 2022

Io amando Katia sempre di più ❤️❤️.

Unica che ha asfaltato Alex in quel manipolo di conigli#SoleilSorge #GFvip pic.twitter.com/q2ZTESkvoO — I S T R I O N E #soleilarmy (@uccia0705) February 21, 2022

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Febbraio 2022, 23:19

