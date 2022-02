GF Vip, Manuel Bortuzzo assente in studio: «Ho il Covid ma sto bene». Il nuotatore con una storia su Instagram ha spegato i motivi per cui non ha potuto prendere parte alla diretta di lunedì sera, che ha come focus principale la storia tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran.

Assente di lusso questa sera durante la diretta del lunedì sera del Grande fratello Vip. Manuel Bortuzzo, attraverso il suo account Instagram ha spiegato di essere risultato positivo al covid, ma che fortunatamente sta bene.

«Per tutte le persone che si stanno chiedendo il perché non sono in puntata - scrive Manuel - Questa mattina sono risultato positivo al Covid. Sto bene, ma per un po’ sarò assente purtroppo. Meglio ora che a metà marzo»



Il tifo per la sua Lulù, che è una delle finaliste di questa edizione, Manuel lo farà da casa sua

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Febbraio 2022, 22:58

