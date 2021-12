Britney Spears è tornata «libera»: festeggia i suoi 40 anni con un viaggio col fidanzato

Britney Spears dopo quasi 14 anni è libera. E per festeggiare la sua libertà riconquistata, dopo le battaglie legali al padre, e il suo 40esimo compleanno ha deciso di partire in viaggio con il suo futuro marito. Un gesto semplice, quasi banale, ma che per molto tempo non ha potuto compiere. Britney Spears è volata via dalla California, senza dover chiedere il permesso a nessuno. Nemmeno a quel padre che le ha imposto la custodia legale per più di 13 anni.

Il suo primo compleanno in libertà dopo tantissimi anni, è un evento da festeggiare. E come se non con il suo futuro marito? Di fianco a lei, sul jet privato c'è Sam Asghari che le ha riservato tre bellissime sorprese: un mazzo enorme di rose, una grossa torta a forma di B e fuochi d'artificio. I due da tempo progettano di sposarsi e, adesso, non dovranno chiedere il permesso a nessuno.

Sam, poi, ha voluto dedicare delle parole piene d'amore alla pop star: «Ti chiamo leonessa perché amo la tua forza, sono ispirato dal tuo cuore pieno d’amore, celebro il tuo sorriso che illumina il mio mondo. Ogni giorno il tuo compleanno mia regina».

Dopo oltre 13 anni, Britney Spears è tornata libera: un tribunale di Los Angeles ha revocato la custodia legale che assoggettava a un tutore ogni azione e spesa della pop star al padre. Ora potrà finalmente tornare a disporre liberamente della propria vita e del proprio patrimonio, stimato in 60 milioni di dollari.

