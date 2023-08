Bianca Atzei: «Oggi mi sono ritrovata dopo tanto tempo». Ecco cosa è successo

di Redazione web

Bianca Atzei in vacanza con il marito ha ritrovato se stessa. A raccontarlo è stata la stessa cantante che sui social ha spiegato cosa ha provato. Diretta in Giordania con il compagno Stefano Corti, Bianca Atzei ha confessato che non provava ciò da tanto tempo.

Dopo la gravidanza e la nascita di Noa Alexander, in più anche gli impegni lavorativi, dedicarsi del tempo per sé è stato «emozionante»: scopriamo insieme cosa ha detto.

Il viaggio emozionante

«È stata una giornata ricca di emozioni - ha raccontato Bianca Atzei sui social -.

La Terra promessa

Il monte Nebo è una cresta montuosa alta circa 817 metri sopra il livello del mare, in quella che è attualmente la Giordania occidentale. La vista dalla sua sommità, nei pressi del villaggio di Faysaliyya permette di godere del panorama della Terra Santa.

