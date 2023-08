Bianca Atzei e Stefano Corti in Giordania senza Noa, foto e post ironici divertono i fan: ecco perchè

di Redazione Web

Un regalo speciale. Bianca Atzei ha regalato al suo Stefano Corti un viaggio per il suo compleanno: dove? In Giordania. I due, diventati genitori da pochi mesi del piccolo Noa, hanno preso un aereo e sono volati verso Amman, la capitale della Giordania. Turbante per entrambi, clima caldo et voilà: «Il regalo per il tuo compleanno è finalmente arrivato» scrive Bianca Atzei nelle sue stories, taggando il compagno. Ma con loro non c'è il piccolo Noa, che è certamente rimasto a casa con i nonni.

Lo scherzo



Non poteva mancare l'ironia della iena Corti che nel primo post dedicato alla Giordania, pubblica una serie di scatti fotografici che immortalano diverse fasi del viaggio.

