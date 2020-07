Arisa pronta a "Ricominciare ancora": il nuovo singolo e le date del ritorno sul palco

Ultimo aggiornamento: Thursday 23 July 2020, 08:47

ci regala il suo nuovo singolo “Ricominciare ancora” e torna ad incontrare il suo pubblico dopo l’emergenza coronavirus. Dal 24 luglio potremo ascoltare in radio “Ricominciare Ancora” (Etichetta Pipshow - Distribuzione Believe Digital) il nuovo singolo che segna l'inizio di un nuovo percorso artistico e personale di Arisa, prodotto da Fabio Gargiulo e con la firma di Federica Abbate e Claudia Franchini.Una svolta per la cantante: “Ricominciare Ancora – ha spiegato Arisa - lo considero un manifesto di rinascita, una carezza, una spinta verso una dimensione più consapevole che ci descrive protagonisti del nostro tempo e artefici del nostro destino. “Ricominciare ancora” per tutti; ricomincio da me, dalla mia musica e dalle persone che mi seguono. E' un brano che arriva dritto al cuore ed esprime una grande positività, ma suscita anche degli spunti di riflessione”Arisa tornerà ad incontrare il suo pubblico in una serie di date:22 Luglio a La Versiliana - Marina di Pietrasanta (LU),29 Luglio - Casa del Jazz Roma,11 Agosto – Tagliacozzo (AQ) - Tagliacozzo Festival.