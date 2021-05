Anna Tatangelo: «Con AnnoZero riparto e cambio musica». Nell'album dieci canzoni e duetti hip-hop

Anna Tatangelo azzera e riparte. Dalla vita privata. Dalla musica. Un disco in uscita oggi, anticipato da Guapo feat. Geolier e da Fra me e te feat. Gemitaiz, e pieno di produzioni insolite. L'album si intitola AnnaZero: «Un disco fatto con la voglia di fare musica, con la spensieratezza dei primi tempi». Dieci tracce dove compaiono feat con Gemitaiz, Martina May, Geolier, Beba, e produzioni di Livio Cori, Emis Killa, tra gli altri.



Ha tolto i tacchi quella principessa, canta.

«Perché nella vita accade che abbandoni la visione paillettata. Tutto inizia, finisce, si evolve, si cambia prospettiva. Al centro di tutti i dieci brani c'è la donna».



E questo tutto di cui parla parte da un cambiamento personale?

«Per forza. Se non ci fosse stato questo, non avrei potuto fare nulla. In un anno e mezzo, tra separazione e trasloco, tranne mio figlio (ride, ndr) ho cambiato tutto. Pure il numero di telefono. Non è stato facile».



Perché?

«Nell'immaginario collettivo sei Anna Tatangelo, sinonimo di pop melodico. E nella nostra Italia un'artista si deve giustificare. L'album esce senza etichetta, con duetti nati dall'incontro spontaneo di mondi diversi e per nulla studiati a tavolino».



Il pregiudizio peggiore?

«Quando, soprattutto una parte di giornalismo (lo stesso che oggi dice che sono intonata), etichettava la mia musica come musica alla Tatangelo. Mi sono sentita criticare per tutto. Se dovessi dire qualcosa alla Anna che a 18 anni è salita sul palco dell'Ariston, direi ha avuto le spalle larghe, che ha avuto coraggio».



L'anno prossimo 20 anni di carriera.

«E sto pensando già a come festeggiarli».

