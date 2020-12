Prepariamoci al futuro con Piero Angela e i grandi vecchi della Tv

Nino Frassica ci ha fatto scoprire il bravo presentatore. Piero Angela il bravo divulgatore. E il bravo divulgatore fa sempre breccia tra il pubblico. Ma è più bravo Piero o Alberto Angela? Tale padre tale figlio, potremmo rispondere. E Piero Angela che il 22 dicembre compirà 92 anni resta sulla breccia, nonostante il figlio voglia “scalzarlo” (ovviamente in senso lato visto che i due hanno formato un sodalizio vincente ed economicamente redditizio).

Piero riparte da “Prepariamoci al futuro” che detto da lui vale il doppio. Un nuovo programma – prodotto da Rai per il Sociale del nuovo direttore Parapini, in onda su Rai Premium da giovedì 17 dicembre in seconda serata – che fa incontrare gli studenti con scienziati, economisti, storici, e ha l’obiettivo di aprire un dialogo sui grandi temi del mondo moderno, soprattutto pensando al futuro. Niente male per un 92enne.

Tv vecchia fa buon brodo, dunque. E prenota uno spazio anche nel futuro. Del resto, sono proprio i vecchietti irriducibili delle telecamere che diventano insostituibili. Basti pensare a Maurizio Costanzo, Bruno Vespa, Renzo Arbore, Pippo Baudo. Ai quali aggiungiamo Adriano Celentano che quando canta è imbattibile.

