Superman, il costume originale del 1948 in vendita per 75mila euro In vendita il costume grigio e marrone indossato da Kirk Alyn nel film Superman del 1948







di Alessia Di Fiore Il costume originale di Superman del 1948 in vendita per 75mila euro: secondo quanto riporta il Daily Mail si tratta del costume originale grigio e marrone indossato da Kirk Alyn nel film Superman del 1948. Sul portale si legge che è composto da «un body in lana grigia con il famoso simbolo S sul petto, pantaloncini attillati in lana marrone e una mantella in tessuto marrone chiaro», colori che poi vennero rimpiazzati dai noti rosso e blu dei più recenti Superman. Costume iconico Dopo la messa in vendita di capo così iconico, un portavoce di Heritage ha dichiarato: «Il più celebre supereroe dei fumetti ha fatto il suo debutto stampato nell’iconico fumetto Action Comics n.1, ma ci sarebbe voluto un decennio prima che quei disegni colorati prendessero vita, respirando la vita sul grande schermo. Dieci anni dopo il debutto del supereroe in Action Comics n.1, l'attore Kirk Alyn ha vestito per la prima volta i panni dell'uomo d'Acciaio dando vita a uno dei supereroi più amati degli ultimi tempi. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Febbraio 2024, 16:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA