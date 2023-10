Scarlett Johansson, i segreti del suo fisico perfetto: «Ho un nuovo workout, devo adeguarmi ai cambiamenti del mio corpo»

di Redazione web

Scarlett Johansson è un'attrice molto amata dal pubblico: dalle collaborazioni con Woody Allen al ruolo di Black Widow nei film della Marvel, il suo è un volto riconosciuto in tutto il mondo. L'attrice di Match Point, adesso, ha quasi 40 anni, e per mantenersi in forma ha dovuto cambiare il suo allenamento, per evitare infortuni e per essere sempre pronta a partecipare a film d'azione.

Come riporta il Daily Mail, Scarlett Johansson ha rivelato di avere un nuovo workout, che prende in considerazione la sua età e le sue esigenze. Inoltre, la diva ha confessato di avere un problema con l'acne, dai tempi dell'adolescenza.

L'equilibrio di Scarlett: salute fisica e mentale

Scarlett Johansson, 38 anni, ha partecipato a tante pellicole ad alto tasso adrenalinico: Ghost in the Shell, Avengers, The Island e tanti altri. Però, col passare degli anni, l'attrice di Vicky Cristina Barcelona ha capito di aver bisogno di un rapporto bilanciato tra la forma fisica e il benessere mentale, cercando di gestire al meglio gli impegni e il rapporto col proprio corpo.

In una recente intervista, infatti, Scarlett ha dichiarato: «Per me, il wellness è fondamentale.

Il problema con l'acne

La bellissima attrice, inoltre, ha confessato anche un problema che l'ha colpita per molti anni: l'acne. La diva, infatti, ha sofferto di questo problema a partire dagli anni dell'adolescenza, soffrendo molto per le imperfezioni che vedeva quando si specchiava. Scarlett ha raccontato: «Mi tornano in mente ricordi dolorosi. Soffrivo molto guardandomi in fotografia. Poco tempo fa, mio fratello mi ha mostrato foto che risalgono a quel periodo, e mi sono tornati in mente momenti molto spiacevoli».

L'attrice ha poi proseguito, dicendo: «Ho fatto del mio meglio per affrontare il problema, la mia pelle non mi piaceva affatto. Ho usato anche i prodotti sbagliati all'inizio ma, per fortuna, quando ho raggiunto i 20 anni, ho cominciato a prendermi cura della mia pelle nel modo giusto, e adesso sto molto meglio». Scarlett, alla luce di questa esperienza, sta lanciando anche una linea di prodotti di cura della pelle, The Outset.

