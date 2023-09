Le star dicono basta alla depilazione. L'affermazione della femminilità passa attraverso l'hairy revolution

di Redazione web

Da anni gli standard di bellezza costringono le donne a essere perfette e ben curate. Non tutte le celebrità, però, sono disposte a rispettare le convenzioni. Da Madonna a Miley Cyrus, tante le star che negli ultimi anni non hanno nascosto la loro avversione per la depilazione.

La modella Emily Ratajkowski, in un'intervista del 2019 su Harper's Bazaar, ha rivendicato il diritto di scegliere: «Se decido di radermi le ascelle o di farle crescere, dipende da me. Per me, i peli del corpo sono un'altra opportunità per le donne di esercitare la loro capacità di scegliere». Dello stesso avviso è Bella Thorne, che in svariate occasioni ha mostrato sui socia media di non depilarsi.

L'hairy revolution conquista le dive

Il fenomeno dell'hairy revolution, ovvero la lotta alla depilazione, sbarcata con forza anche su Instagram, Facebook e Tiktok, conquista così sempre più dive.

