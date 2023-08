Miley Cyrus, nuovo singolo: «"Used to be young" parla di onorare chi siamo stati, di amare chi siamo e di celebrare chi diventeremo»

di Redazione web

"Used to be young" è il nuovo singolo di Miley Cyrus. Pubblicato per Columbia/Sony Music, l’artista multiplatino statunitense tra le più influenti nella cultura pop mondiale, torna con il primo inedito dopo l'uscita dell'album “Endless Summer Vacation”, brano che «parla di onorare chi siamo stati, di amare chi siamo e di celebrare chi diventeremo». E racconta: «Mi sento orgogliosa quando rifletto sul mio passato e ottimista quando penso al futuro. Sono grata ai miei fedelissimi fan che ogni giorno trasformano i miei sogni in realtà. Vi sono sinceramente riconoscente per il vostro costante sostegno. Questa canzone è per voi». Il brano è stato pubblicato con il videoclip, «estremamente emozionante, perché interpreto mia mamma da bambina e potevo vederla all'interno della telecamera utilizzando una tecnologia con cui ho trasmesso in diretta streaming con mia madre. Così potevamo vederci e mentre lei ballava sulle note del brano mi ha fatto piangere, ridere e provare tante emozioni vere. Credo che tutto ciò faccia entrare le persone in contatto con emozioni vere, che non mi sembra riescano a venire fuori molto in questi tempi».

Per celebrare l'uscita di “Used To Be Young”, Miley Cyrus ha condiviso storie e approfondimenti di molti capitoli della sua vita nell’evento speciale televisivo Endless Summer Vacation: Continued (Backyard Sessions).

ENDLESS SUMMER VACATION

L'ultimo album contiene "Flowers", hit certificata per 2 volte platino, “River” e il singolo attualmente alla Top 15 dell’Airplay radiofonico italiano “Jaded”. Con "Flowers", Miley Cyrus è ufficialmente il singolo numero 1 nel Regno Unito più longevo di un'artista donna solista. Resta una delle artiste più influenti nella cultura pop, con 5 tour mondiali sold put e con circa 190 milioni di follower su Instagram. Ha 6 album alla #1, incluso il suo album nominato ai Grammy 2013 “Bangerz”, che è anche certificato 3 volte platino negli Stati Uniti.

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Agosto 2023, 15:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA