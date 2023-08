Papà porta il figlio di 3 anni a fare la manicure: «La maestra gli ha detto che lo smalto è una cosa da donne»

Le parole di un adulto, su un bambino possono avere un effetto devastante. Ed è quello che è accaduto in una scuola degli Stati Uniti dove una maestra ha detto a un bambino di non mettere lo smalto perché è una «cosa da donne».

Una frase che ha scosso molto il piccolo che, tornato a casa, ha subito raccontato a suo papà quanto accaduto. E la reazione dell'uomo, famoso tiktoker statunitense sta riscuotendo moltissimi applausi in tutto il mondo. Appena saputo quanto accaduto, infatti, ha preso il figlio e lo ha portato in un salone di bellezza per una manicure con i fiocchi. E, non contento, lo smalto è finito anche sulle unghie dei piedini del piccolo.

«Lo smalto è da donne»

Per grande sfortuna dell'insegnante della California, la sua frase infelice sta facendo il giro del mondo. Il motivo? Il papà del bambino a cui aveva negato la possibilità di mettersi lo smalto insieme alle sue compagne di scuola è un noto influencer che su TikTok conta più di un milione di follower. Christian Shearod, quindi, ha preso il suo smartphone e, saputa la notizia dal figlio, ha subito deciso di girare un video in risposta alla maestra.

«Mio figlio è tornato a casa da scuola arrabbiato perché la sua maestra gli ha detto che dipingersi le unghie è solo per le bambine, quindi adesso lo porto in un salone di bellezza a fare la manicure», ha detto nel video che sui social sta riscuotendo un successo incredibile.

«Le voglio rosa», grida eccitato il bimbo di 3 anni, una volta a sedere sulla poltrona dell'estetista.

La spiegazione

Il papà moderno alla Nbc ha voluto raccontare il motivo di un video del genere che, in pochi giorni ha raggiunto più di 7 milioni di visualizzazioni. «Da quando l'insegnante ha detto quella frase a mio figlio, volevo essere sicureo che non avesse sensi di colpa o che si vergognasse del fatto che adora lo smalto sulle unghie. Ha soli tre anni e deve essere libero di fare quello che vuole e che ama, avrà tempo poi per capire la sua sessualità», ha dichiarato l'influencer.

Il giorno dopo, poi, senza che suo figlio sapesse niente si è recato a scuola e ha voluto parlare con gli insegnanti di suo figlio e con il preside. «Non ammetterò altre affermazioni del genere», ha voluto ribadire con forza e tutti gli insegnanti si sono scusati anche a nome della maestra che aveva detto quella frase che tanto aveva ferito il suo bambino. Ma un video del genere, ovviamente ha scatenato il dibattito sui social e non tutti hanno la stessa opinione del papà.

La reazione social

Da quando il video è finito su TikTok, più di 20mila persone hanno voluto commentare. Se da una parte ci sono tanti che approvano al 100% la reazione avuta dall'uomo, in tanti altri hanno posto l'attenzione sul metodo deviante di tirar su il proprio bambino. «In questo modo il piccolo diventerà sicuramente gay, è sbagliato quello che ha detto la maestra, ma anche quello che fai tu», ha commentato un utente. «Tuo figlio è gay?», ha chiesto un altro.

Ma c'è anche chi interviene in difesa dell'uomo: «Mio figlio da piccolo amava giocare con le bambole di sua sorella. Adesso ha 3 figli e una moglie bellissima. Quello che fanno i bambini non c'entra nulla con quello che sarà il loro orientamento sessuale da grandi», ha dichiarato una donna che ha riscosso un sacco di commenti positivi per il suo intervento. Concetto ribadito in un altro video dal papà: «Mio figlio ha soli tre anni, non può essere gay, perché ancora non ha una sessualità. E anche se lo diventasse non ci sarebbe niente di male», ha ribadito con fermezza raccontando poi che lui non influisce assolutamente nelle scelte del piccolo.

«Io amo una ragazza trans, ma sono etero e mio figlio ci vede come una famiglia felice. Se giudicate in modo negativo la mia vita e come educo mio figlio, probabilmente il problema è solo vostro».

