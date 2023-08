Appuntamento sull'app di incontri, lui paga il conto ma lei lo rifiuta: «Non ti piaccio? Allora ridammi i soldi»

di Redazione web

Accettare un rifiuto non è mai facile. C'è chi riesce a uscirne bene e chi invece non riesce a nascondere il rancore. In ogni caso, ci sono dei limiti che, secondo il buon costume, non andrebbero mai superati. Un esempio lo ha raccontato Samantha Costanza, ragazza di 29 anni di New York. L'episodio si è verificato dopo un primo appuntamento al bar. La ragazza ha incontrato un uomo conosciuto su un'app online, ha passato con lui qualche ora chiacchierando, ma al termine della serata si è resa conto che non in lei non era scattato niente. Dopo averglielo detto, la risposta è stata inaspettata: «Ero completamente sotto choc», ha detto.

L'influencer con 9 mogli: «Per accontentare tutte ho fatto un calendario del sesso. Ora voglio un figlio da ognuna di loro»

Sposi con 42 anni di differenza, lei: «Lo amo davvero». I social la attaccano: interessata solo ai soldi

Cosa è successo: il racconto di Samantha

La giovane americana ha raccontato alla Cnbc di aver bevuto alcuni drink al bar con quest'uomo conosciuto online. Al termine dalla serata, lui si è offerto di pagare per entrambi.

Cosa dice la psicoterapeuta

Gli esperti di relazioni affermano che la confluenza del cambiamento delle norme di genere, la popolarità delle app di incontro e il clima economico che restringe i budget delle persone sta rendendo il primo appuntamento un po' più teso. Come Samantha, molte donne raccontano di aver avuto un appuntamento con un uomo che gli ha chiesto indietro i soldi dopo aver spiegato che non volevano uscire di nuovo. «Ci stiamo spostando culturalmente in un ambiente di appuntamenti in cui tutti non abbiamo familiarità», ha detto la psicoterapeuta di New York Carli Blau.

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Agosto 2023, 09:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA