Sposi con 42 anni di differenza, lei: «Lo amo davvero». I social la attaccano: interessata solo ai soldi

di Redazione web

Lei ha 28 anni, lui 70. Quarantadue anni di differenza, eppure sono inseparabili. Sono Jackie, una ragazza di origine tailandese, e Dave, e sono moglie e marito. La loro storia è diventata celebre perché i due hanno creato un profilo TikTok, che ha raggiunto quasi 50mila follower. Ma mentre gli sposi professano amore incondizionato, i commenti sono quasi tutti ironici e pungenti. Nel mirino ci finisce sopratutto la ragazza, definita «arrivista senza scrupoli» e «sfruttatrice».

«Il primo bacio sull'altare al matrimonio: è stata la scelta migliore della mia vita»

«La mia amica mi ha chiesto 10mila euro per farle da damigella al matrimonio»: a cosa servivano

Matrimonio di convenienza?

I social attaccano la 28enne, ma è stato Dave a fare la prima mossa. I due si sono conosciuti su un sito d'incontri nel 2016. Il primo a scrivere, come detto, è stato il 70enne. Lei viveva in Thailandia, mentre lui è un cittadino degli Stati Uniti. «Gli ho dato il mio numero di telefono e il giorno dopo ci siamo incontrati da Starbucks e lui mi ha dato un biscotto con gocce di cioccolato - ha ammesso lei -. Poi siamo andati a pranzo da Jollibee's».

«Jackie era un po' timida allora ed era stanca dopo aver fatto il turno di notte al lavoro, quindi a quell'appuntamento a pranzo ho finito per parlare io per il 95 per cento - ha aggiunto Dave in un video pubblicato su TikTok - Il feeling però l'abbiamo percepito subito. Quindi io e Jackie ci siamo incontrati un paio di volte prima di tornare negli Stati Uniti. Quello fu l'inizio di una relazione meravigliosa che sta ancora andando forte».

Le critiche

Come in molte delle storie di questo tipo, con tanti anni di differenza tra l'uno e l'altra, le critiche sono tante e ripetute.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Agosto 2023, 20:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA