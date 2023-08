«Il mio primo bacio? Sull'altare al matrimonio: è stata la scelta migliore della mia vita»

In un mondo in cui trovare l'anima gemella con cui passare tutta la vita è sempre più complicat, c'è chi si affida al credo religioso per rendere il matrimonio un evento davvero speciale. E, così, anche il primo bacio diventa un momento a cui dare una grande importanza. Così grande da attendere ben due anni prima di provarlo e, addirittura, di essere sull'altare...

Primo bacio al matrimonio

È il curioso caso di una coppia del Texas, negli Stati Uniti, che al New York Post ha rivelato di aver atteso il fatidico sì prima di concedersi il primo bacio. Keylin e Eleazer Akuchie si sono sposati dopo 2 anni di fidanzamento e in quel lunghissimo lasso di tempo non si sono mai sfiorati. Niente sesso e nemmeno un piccolo bacio sulle labbra.

«La lunga attesa avrebbe reso tutto più speciale, continuavamo a ripeterci nonostante la grande attrazione che in molti casi si veniva a creare tra noi», hanno confidato. Per Keylin, che all'epoca aveva 25 anni, poi, è stato il suo primo bacio in assoluto perchè si era promessa che avrebbe baciato solo l'uomo della sua vita. Ma in molti si sono chiesti come siano riusciti a placare i bollenti spiriti così a lungo...

«Abbiamo subito messo dei limiti fisici molto importanti, perché entrambi abbiamo sempre pensato che anche il bacio fosse una cosa a cui dare importanza. Sicuramente il nostro forte legame con la religione ci ha aiutati in questo, ma spesso siamo ricorsi a metodi piuttosto particolari per evitare di cadere in tentazione», ha raccontato Keylin.

La neo sposa ha rivelato che per evitare di farsi colpire dalla passione hanno messo in atto vari stratagemmi. «Nei momenti più delicati abbiamo cercato di distrarci in altro modo: siamo usciti con gli amici o ci siamo dedicati a hobby molto faticosi, sempre insieme, come l'arrampicata o l'escursionismo. Ma ci sono stati dei casi che anche questo non bastava a frenare la nostra voglia e, così, l'unico metodo efficare era rifugiarsi nella preghiera».

«Adesso possiamo goderci gli aspetti fisici del matrimonio ed è ancora più speciale». Entrambi sono convinti che la castità abbia reso il loro legame unico e tornassero indietro lo rifarebbero, senza dubbi. Ma non tutti la pensano come loro... e in questi anni tanti loro amici gli hanno dato dei folli, avanzando grosse perplessità. «E se poi non ti piace come bacia o come è sotto le lenzuola?», dicevano. Ma la coppia non aveva dubbi e, adesso, si godono la loro vita matrimoniale a 360 gradi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Agosto 2023, 14:31

