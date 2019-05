Al Pacino, Stallone e Robert De Niro insieme su Instagram. "I tre italiani" scrive l'attore di Rocky sul suo profilo

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, fuga romantica per organizzare le nozze bis​

Lunedì 20 Maggio 2019, 23:57

. Scrive proprio queste parolecommentando questo post sul suo profilo Instagram. Sembra superfluo chiarire chi siano i tre attori nella foto, che il popolare interprete di Rocky e Rambo, ha riunito in un solo scatto in occasione dell'i vecchi leoni di Hollywood, tutti sopra i settanta, che in comune hanno, oltre i grandi successi cinematografici, le origini italiane. L'American Icon Awards è un'istituzione nata nel 2014 a Los Angeles, che ogni anno, in una serata di gala speciale assegna riconoscimenti di eccellenza agli americani che si sono distinti nel mondo degli affari, dello show business, dello sport ed istruzione. E quest'anno, tra i vari premiati, è stato scelgo anche Al Pacino, l'interprete di pellicole memorabili come Il Padrino, Scarface, Heat, Profumo di donna, solo per citarne alcune."L'attore e regista Al Pacino è una figura unica e duratura nel mondo del palcoscenico e del cinema americano" si legge tra le motivazioni che hanno portato all'assegnazione di questo prestigioso riconoscimento che gli è stato consegnato dall'amico Robert De Niro, col quale ha recitato nella prima volta insieme nell'action Heat - La sfida e che ora Martin Scorsese ha riunito nel film in uscita nel corso del 2019, The Irishman, in cui è ancora il mondo del crimine e della malavita a far muovere i due attori in scena, insieme ad altre due star del calibro di Joe Pesci e Harvey Keitel.Nel corso della premiazione, Robert De Niro, salito sul palco per ringraziare ed omaggia l'amico Al Pacino, non ha perso occasione per parlare del Presidente Donald Trumpo, chiedendone l'impeachment e l'arresto come documento il video diffuso da Tmz.Ma torniamo alla foto di gruppo, postata da Stallone, che era presente al gala dell'American Icon Award e che in questi giorni sarà a Cannes per presentare Rambo 5. Ebbene desta curiosità che l'attore abbia scelto di commentare la foto con la frase "the 3 italians", perché anche se tutti loro sono nati e cresciuti negli Stati Uniti, in ognuno di loro scorre del sangue italiano: gli bisnonni di De Niro erano di Campobasso, la famiglia Pacino è originaria di Corleone, quella di Stallone di Gioia del Colle.