Mahmood arriva secondo all'Eurovision, Laura Pausini reagisce così

Ballando, l'intesa sempre più forte tra Osvaldo e Veera Kinnunen fa infuriare di gelosia Stefano Oradei?​

Lunedì 20 Maggio 2019, 20:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un eccellente risultato, quello ottenuto da. Il vincitore di Sanremo, all'di Tel Aviv, è riuscito infatti a piazzarsi al secondo posto col suo brano Soldi. Al di là della conquista del podio, quella diè stata una vera e propria impresa, come rimarcato anche da una collega illustre comeIl merito di, infatti, è stato quello di arrivare secondo scegliendo comunque di continuare a cantare in italiano e non in inglese, a differenza della stragrande maggioranza degli altri colleghi in gara. Anche per questo,ha voluto complimentarsi con il 26enne milanese, nato da padre egiziano e madre sarda.Su Instagram Stories,ha dedicato questo pensiero adopo l'ottimo secondo posto all': «Complimenti, arrivare secondo con un brano cantato in italiano oggi è un traguardo gigante. Continua così, questo è solo l'inizio!».