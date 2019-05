Belen Rodriguez e Stefano De Martino, fuga romantica per organizzare le nozze bis

Lunedì 20 Maggio 2019, 17:03

Hanno suggellato il ritrovato amore con una lunga vacanza in Marocco accompagnati dal figlio Santiago, ma orasono partiti insieme per un romantico viaggio a Ibiza, meta estiva preferita dalla coppia.Dopo tante voci e indizi sui social la coppia ha ufficializzato la Réunion dopo una lunga separazione, che ha visto la showgirl fidanzato col pilotaGp Andrea Iannone, mentre l’ex ballerino di “Amici” è stato spesso accostato alla influencer Gilda Ambrosio.I due sono ora voltati a Ibiza e naturalmente di social sono arrivate diverse stories sul loro primo giorno di romantico relax.Secondo gli esperti di gossip il viaggio non ha solo come obbiettivo il divertimento, ma avrebbe anche scopi organizzativi. Sembra che Belen e Stefan siano intenzionati a celebrare un matrimonio bis e pare che la location scelta sia proprio Ibiza.