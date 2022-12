Ballando con le Stelle, nuovo infortunio per Gabriel Garko. L'annuncio di Milly Carlucci: «Si è fatto male alle prove». Ecco come sta VIDEO

Brutte notizie per i fan di Gabriel Garko. L'attore durante le prove di Ballando con le Stelle ha subito un nuovo infortunio. L'annucnio via social arriva direttamente da Milly Carlucci che prova a rincuorare i telespettatori «Farà di tutto per esserci sabato»

«Popolo di ballerini, questo programma è un grande romanzo a capitoli. I capitoli non li controlliamo noi, ieri durante l'allenamento Gabriel Garko ha subito un infortunio». Dagli account social di Ballando con le stelle arriva l'annuncio di Milly Carlucci su un nuovo infortunio per Gabriel Garko.

L'attore dopo l’operazione al braccio circa un mese fa si è fatto male nuovamente durante le prove di Ballando con le stelle: «Questa è una possibilità sempre in agguato, lui si porta dietro le conseguenze di un'altra situazione che lo rendono più vulnerabile. Lui è un combattivo, è il nostro eroe che non si abbatte mai, Rocky Balboa».

La Carlucci ha sentito al telefono Garko: «Mi ha detto che ce la metterà tutta, ha detto "Ce la farò". Ci vediamo sabato, ci sarà il ripescaggio per gli eliminati e la prima parte della finale per i già qualificati tra cui Gabriel. Dovranno fare una gara per accumulare punteggio, Gabriel si esibirà nelle modalità in cui riuscirà ad essere in pista».

