“E' lui o non è lui? Certo che è lui”, questa sera a Striscia la notizia si ricompone la strana e iconica coppia degli anni '80 Enrico Beruschi e Ezio Greggio. Causa indisposizione di Enzo Iacchetti l'attore e volto storico di “Drive In“ condurrà il tg satirico di Antonio Ricci.

Masterchef Italia: questa sera al via la nuova edizione. Si apre con le selezioni dei nuovi aspiranti chef

Striscia la notizia: in conduzione Enrico Beruschi al posto di Enzo Iacchetti. Cosa sta succedendo (Credits Striscia)

Striscia la notizia

Cambio di conduzione a Striscia la notizia: causa indisposizione di Enzo Iacchetti, questa sera, dietro al bancone del tg satirico accanto a Ezio Greggio, esordisce Enrico Beruschi. Si riforma così la coppia anni '80 della storica trasmissione di Antonio Ricci Drive In. Enzo Iacchetti sta bene e, in attesa di tornare a Striscia, seguirà la puntata da casa.

Chi è Enrico Beruschi

Enrico Beruschi, 81 anni, ha appena festeggiato i cinquant’anni di carriera. Nel 1972 lasciò una promettente carriera da dirigente industriale per debuttare al Derby Club di Milano. Da allora ha recitato in una ventina di film, ha partecipato a molti programmi tv, e soprattutto è stato tra i protagonisti di Drive In, con i suoi inconfondibili personaggi divertenti e sfortunati. È anche giunto quinto a Sanremo ’79 con la canzone-tormentone “Sarà un fiore”.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Dicembre 2022, 18:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA