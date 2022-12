Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli riaprono le cucine del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy per i Live Cooking, al centro dei primi due episodi: si tratta della prima fase di selezione per stabilire chi merita di entrare tra i 20 concorrenti ufficiali della Masterclass di quest’anno.

MasterChef torna su Sky: «Alzeremo l'asticella». La nuova edizione da giovedì sera

Masterchef Italia: questa sera al via la nuova edizione. Si apre con le selezioni dei nuovi aspiranti chef (Credits sky)

Masterchef Italia, i giudici

I tre chef stellati tornano insieme nella giuria di Masterchef Italia affiatatissimi e solidi, per il quarto anno consecutivo: a loro il compito di giudicare le creazioni dei cuochi, ascoltare le loro storie, seguirli sfida dopo sfida, fino ad eleggere il miglior chef amatoriale d’Italia, titolo che al termine della scorsa edizione è andato a Tracy Eboigbodin, cameriera di Verona originaria della Nigeria.

Masterchef al via, Cannavacciuolo: «In tv mi diverto, in cucina penso solo alla perfezione»

Gli aspiranti Chef

Per gli aspiranti Chef i Live Cooking - questa sera, giovedì 15 dicembre alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibili on demand, visibili su Sky Go e in streaming su NOW - saranno la prima occasione per far conoscere se stessi e la loro idea di cucina ai giudici. E sarà una prima fase durissima, in cui chi otterrà tre sì da parte dei giudici potrà già indossare il grembiule bianco con su cucito il proprio nome, che garantisce l’accesso diretto alla Masterclass; chi invece guadagnerà 2 sì otterrà il grembiule grigio e la possibilità di giocarsi il tutto per tutto nella fase intermedia delle Sfide, per cercare nuovamente di convincere Chef Barbieri, Chef Cannavacciuolo e Chef Locatelli.

Come funziona

Una volta formata la classe di quest’anno inizierà la classica sfida secondo il meccanismo rodato e conosciutissimo, a cui non mancheranno delle novità: le enigmatiche Mystery Box, i sorprendenti Invention Test, i tesissimi Pressure Test e gli elettrizzanti Skill Test, gli “esami a sorpresa” che coinvolgeranno tutti i concorrenti, senza esclusioni, messi alla prova su una specifica abilità richiesta dai giudici. Torneranno anche le prove in esterna per mettere alla prova i cuochi amatoriali su ingredienti e ricette del territorio, ma anche per vederli alle prese con la linea di veri ristoranti. Tra le località che, quest’anno, hanno fatto da scenario alle preparazioni dei concorrenti: Bassano del Grappa, la Cascata delle Marmore, Tropea e Cervinia.

Le guest star

E ancora, anche quest’anno, tanti guest tra chef stellati e ospiti internazionali che sottoporranno i cuochi amatoriali alle prove più insidiose: tra gli altri, non potrà mancare tra i fornelli di MasterChef Italia il Maestro dei Maestri Pasticceri italiani, Iginio Massari, sempre attesissimo dagli appassionati del cooking show ma vero spauracchio per i concorrenti di tutte le edizioni; e ancora, tornano Jeremy Chan, Davide Scabin, Mauro Colagreco, Enrico Crippa, Giancarlo Perbellini.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Dicembre 2022, 16:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA