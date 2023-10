Ballando, Mariotto imbarazza Paola Perego: «Dovresti essere sensuale come Wanda Nara, per lei qui sbavano tutti»

di Redazione web

La nuova edizione di Ballando con le Stelle è arrivata alla seconda puntata. Ancora nessuna coppia eliminata. Tra i primi a esibirsi nella puntata di sabato 28 ottobre, ci sono Paola Perego e Angelo Madonia. La performance della conduttrice però, non ha convinto i giudici. Uno in particolare, ha fatto un appunto a Paola Perego, attinente più alla sua estetica che alla performance.

Ballando con le Stelle, nessuna eliminazione alla prima puntata: salvi Lambertucci e Caprarica

Ballando con le stelle, Milly Carlucci annuncia il primo infortunio: ecco chi è

Il commento di Mariotto a Paola Perego

«Wanda Nara ha un lato b spropositato e le gambe di un calciatore, eppure tutti i tecnici sbavano per lei. Tu devi essere trenta volte di più», dice Mariotto a Paola Perego dopo l'esibizione. Lei risponde: «Ma io non sono nata in Argentina». «Mi basta che tu sia nata a Monza, lì le fanno bene. Ti voglio di più, di più. Avevi un freno a mano, ti devi lasciare andare, guarda tutta quella roba», ribatte Mariotto indicando le forme di Paola Perego, che risponde con una risata imbarazzata. A chiudere la discussione, ci pensa Milly Carlucci: «Parliamo del ballo».

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Ottobre 2023, 21:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA