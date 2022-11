Ballando con le stelle, Wanda Nara ospite speciale: con Selvaggia Lucarelli è già polemica FOTO

Wanda Nara ospite speciale a "Ballando con le Stelle". Selvaggia Lucarelli, che fa parte della giuria, le ha già dato il "benvenuto". La showgirl argentina ha scattato una foto alla figlia, in posa a piazza di Spagna a Roma, sopra la Fontana della Barcaccia. La foto è stata ripostata dalla giornalista, con tono polemico: «Qualcuno spieghi a Wanda Nara che quella fontana non è un plastico a Disneyland». La moglie di Mauro Icardi sarà ballerina per una notte, ma la sua esibizione si prennuncia scoppiettante.

Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli contro Giampiero Mughini: «Non sai cosa sia una giuria». Cosa è successo

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Novembre 2022, 21:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA