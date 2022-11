Ballando, Selvaggia Lucarelli hot con Paola Barale: «Per te ho un'attrazione sessuale». La risposta la spiazza

Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle fa sempre notizia. Aspettando Wanda Nara, l'opinionista ha infiammato lo studio dopo l'esibizione di Paola Barale. «Mi piaci tantissimo, l'attesa per te è sempre tanta, come per Lorenzo (Biagarelli, il suo fidanzato). Per te ho quasi un'attrazione sessuale...», ha detto Selvaggia rivolgendosi alla showgirl. E Paola Barale ha risposto subito: «Ah bene, parliamone...».

La battuta su Raz Degan

Una risposta che ha scatenato le risate di Milly Carlucci e della giuria. Poi Selvaggia Lucarelli l'ha incalzata ancora: «Da te ci aspettiamo di tutto su questa pista, non può spaventarti. Tu sei una che ha fatto capitolare Raz Degan». La Barale ancora una volta con la risposta pronta: «Con Raz ho fatto di tutto, tranne che ballare». Ad applaudire la sua sensualità, anche Alberto Matano: «Anche io ho un'attrazione per te, Paola».

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Novembre 2022, 21:53

