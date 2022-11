Wanda Nara, tatuaggio sexy con farfallina in bella vista: la foto fa impazzire i fan

Sexy e provocante a Parigi. Wanda Nara sceglie uno scatto erotico per celebrare il classico "dolcetto o scherzetto": coscia scoperta, posa sexy e farfallina in vista, stile Belen Rodriguez. Sullo sfondo l'ex moglie di Icardi ha la torre Eiffel, mentre lei è in primo piano coperta da una sola giacca di pelle nera.

Leggi anche > Fedez, la figlia Vittoria allarma il papà: «No, no!». Ecco cosa ha fatto con il ciuccio

La foto, pubblicata su Instagram, ha scatenato molti like e commenti da parte dei followers ammaliati dalla bellezza e sensualità di Wanda. «Sei sexy» scrive un utente, «E senza filtri!» si legge ancora. Ma non mancano le critiche, come quelle che si leggono successivamente: «Photoshop funziona?» «Sei una madre, non mostrarti così» e ancora «Aspetta il commento di Icardi».

Storia complicata

La separazione tra Wanda e Icardi sta riempiendo le pagine di gossip argentino (e non solo) da mesi. E adesso Wanda Nara è pronta a raccontare tutta la verità, neient'altro che la verità anche ai tantissimi fan italiani. La sanguinosa rottura con Mauro Icardi è passata molto da rumors, indiscrezioni, ma soprattutto dai social e, adesso, la showgirl vuole far chiarezza una volta per tutte. La bomba è scoppiata quando Wanda ha scoperto che Icardi si è reso colpevole di un tradimento con l'attrice argentina Eugenia La China Suarez. Da quel momento la loro storia d'amore non è stata più la stessa. Tra alti e bassi sono riusciti ad arrivare all'estate, la più nera di sempre in quanto a separazioni.

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Novembre 2022, 17:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA