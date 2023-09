Anastasia Kuzmina molestata allo sportello delle Poste: «Mi ha fatto vedere il suo pene». Cosa è successo

di Redazione web

La ballerina di Ballando con le Stelle, Anastasia Kuzmina, ha subito una molestia sessuale allo sportello delle Poste. A denunciare l'accaduto è la stessa professionista che sui social, nelle ultime ore, ha pubblicato una serie di Instagram stories in cui ha spiegato l'accaduto. L'evento, secondo quanto riferito da Anastasia Kuzmina, risalirebbe a lunedì, ma solo negli scorsi giorni ha avuto il coraggio di denunciare l'accaduto al direttore: «Mi sono vergognata di essere scappata via...». Scopriamo insieme cos'è successo.

Selvaggia Lucarelli, Lorenzo Biagiarelli e la battutina ad Antonella Clerici: ecco cos'ha detto

Ballando con le stelle cambia orario e programmazione: ballerino per una notte Marcell Jacobs. Ecco tutte novità

Il racconto di Anastasia Kuzmina

«Ero nell'ufficio per inviare un pacco, lunedì a mezzogiorno e mezzo - ha spiegato la ballerina -. Mi chiamano a uno sportello e lo sportellista era impegnato a fare qualcosa al telefono e mentre compilo i fogli lui mi chiede: "Ma tu sai tagliare i video che sei più giovane? Puoi aiutarmi?". Io gli dico: "Va bene". E lui mi fa: "Ti scandalizzi?". Io rispondo di no, ma perché pensavo che intendesse nel tagliare i video... Lui mi gira il telefono e c'era il suo membro».



«Lunedì stesso non ho fatto niente di che - ha aggiunto Anastasia Kuzmina, ancora sotto choc -, stavo troppo male e sono tornata a casa.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Settembre 2023, 16:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA